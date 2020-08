Três menores são apreendidos por ato infracional em Santo Antônio de Posse

Em patrulhamento na noite desta quarta-feira, 12, os Policiais Civis Orlando e Geraldo visualizaram três rapazes no meio de um pasto no Centro de Santo Antônio de Posse. Ao perceber a aproximação da viatura ficaram agitados e empreenderam fuga.

Os policiais se separaram, e o PC Orlando conseguiu deter dois jovens, porém nada de ilícito foi encontrado com eles no momento da abordagem. O PC Geraldo logrou êxito em capturar o terceiro indivíduo com este foram encontrados 13 pedra de crack, três micro tubos de cocaína, além de R$ 90,00 (Noventa reais) em dinheiro.

O local estava preparado para venda dos entorpecentes no decorrer da noite. Diante dos fatos os três menores foram apreendidos e encaminhado à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde o delegado de Plantão Dr. Anderson Cassimiro de Lima, tomou ciência dos fatos e determinou a apreensão dos menores por infração.