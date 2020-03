UBS Centro-Oeste de Mogi Guaçu passará por reforma no telhado

Nos próximos dias, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Centro-Oeste, situada no Jardim Nossa Senhora das Graças, receberá alguns importantes reparos. A começar deste sábado, dia 7, com um processo de higienização, tendo na sequência o início da reforma do telhado.

As obras serão executadas pelos próprios funcionários da Secretaria de Saúde. O telhado será trocado, sendo colocadas telhas sanduíches, capazes também de oferecer isolamento término. Os serviços devem durar em torno de 10 dias, aproximadamente.

Já o processo de higienização consiste em acabar com o sinal de humidade que se encontra em algumas paredes do lado interno da unidade de saúde. É mais uma garantia para que a população seja atendida em plenas condições de saúde e higiene.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL