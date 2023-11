UBS do Ypê Amarelo: serviços de construção e de ampliação do prédio são iniciados

Os serviços para a construção e ampliação do prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Residencial Ypê Amarelo foram iniciados nesta terça-feira, dia 14 de novembro. A empresa vencedora do processo licitatório recebeu a ordem de serviço das mãos do prefeito Rodrigo Falsetti na última quinta-feira, dia 9 de novembro, e, hoje, iniciou a limpeza da área e a remoção dos entulhos.

“Pedi empenho e agilidade ao dono da empresa que irá realizar os serviços. Sabemos que a espera está sendo longa, mas podem ter certeza: vai valer a pena. Vamos entregar uma unidade com estrutura adequada e mais espaçosa para atender as mais de cinco mil pessoas que residem no bairro e arredores”, comentou o chefe do Executivo.

O prefeito lembrou que a demora na retomada da construção se deve ao fato de a Prefeitura ter que fazer novo processo licitatório. “Infelizmente, por abandono de outra empresa, responsável à época pela obra, a construção foi paralisada por um longo período. Foi preciso refazer todo o processo licitatório, o que demandou tempo. Mas, agora, os serviços estão sendo retomados”, ressaltou.

A ordem de serviço foi assinada ao lado do vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, e dos secretários de Obras, Daniel Rossi, e de Saúde, Luciano Vieira. A empresa DJR de Oliveira Ltda é a responsável pela construção e ampliação da UBS do Ypê Amarelo e tem o prazo de até 12 meses para concluir a obra com um investimento de cerca de R$ 2,2 milhões.

O secretário de Saúde lembrou que a reformulação do projeto garantirá o atendimento à crescente demanda da população na região. Isto porque, só o Ypê Amarelo, soma cerca de cinco mil moradores. Atualmente, esse público é atendido pela UBS do Jardim Guaçuano. “Ampliamos a unidade para melhor atender os moradores daquela região e teremos um prédio de 400 metros quadrados equipada e com estrutura adequada para o atendimento”, comentou Luciano Vieira.