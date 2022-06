UFSCar oferta curso de extensão gratuito Educação em Direitos Humanos

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de extensão Educação em Direitos Humanos. As aulas acontecem online, às quintas-feiras, das 14 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas até o dia do início dos encontros, que ocorrem de 28 de julho até 29 de setembro. O curso busca desenvolver uma análise dos direitos considerados fundamentais para a sobrevivência e dignidade humana. “Os Direitos Humanos foram adquiridos ao longo da História da humanidade por meio de revoluções e encontram-se em um eterno processo de construção e reconstrução de acordo com as demandas de cada época”, explica o professor do Departamento de Educação (DEd), Vinício Carrilho Martinez, coordenador da iniciativa. “É de extrema importância que tal assunto seja debatido e de conhecimento geral, uma vez que o mesmo é garantido por lei e sua falta e/ou desconhecimento pode causar situações injustas e errôneas”, complementa o docente. Para isso, o projeto busca despertar o debate acerca da temática Educação em Direitos Humanos entre os discentes da UFSCar e comunidade externa (alunos secundaristas e professores da rede pública e privada de ensino), fortalecendo o diálogo e aproximação entre esses sujeitos. As atividades foram elaboradas com o objetivo de estimular uma análise crítica dos envolvidos a respeito dos temas propostos e sua influência dentro da sociedade.

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas por este formulário online (https://bit.ly/3tMhJQ3). Os organizadores entrarão em contato para divulgar mais informações sobre o cronograma do curso.