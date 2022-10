Última chance: Goiânia define candidatos ao título da Stock Car

Com as etapas 10 e 11 da temporada, Goiânia receberá neste fim de semana (22 e 23/10) a rodada dupla que definirá os candidatos ao título de 2022 da Stock Car Pro Series. Serão utilizados os dois layouts de circuito: no sábado, a categoria acelera no traçado misto para duas corridas. Domingo será a vez do veloz circuito do anel externo.

As provas de Goiânia terão um peso especial nessa reta final: as corridas deste sábado e domingo representam dois terços (ou 112 pontos) dos 168 disponíveis nas três etapas finais do ano – as duas no autódromo do Centro-Oeste e uma em Interlagos, dia 11 de dezembro. No momento, quatro pilotos aparecem em destaque, despontando como os principais candidatos a uma vaga entre os finalistas: Gabriel Casagrande, atual campeão (259 pontos); Daniel Serra (241), Rubens Barrichello (239) e Matías Rossi (236). Outro fator importante na definição dos postulantes ao título é o descarte obrigatório dos quatro piores resultados, que deverá ser feito após a penúltima etapa da temporada, justamente a que será disputada no próximo domingo. Pelo menos mais dez pilotos têm ainda chances matemáticas de título.

Ingressos e programação — As entradas para o fim de semana, que também contará com corridas da categoria de acesso Stock Series, já estão à venda por meio da plataforma Sympla, no link a seguir. Outra opção é comprar na bilheteria do autódromo, nos dias 22 e 23 de outubro, sujeito à disponibilidade de ingressos. Os preços partem de R$ 55,00 (meia-entrada ou promoção BRB Card) ou R$ 110,00 (inteira). Confira a programação e a classificação do campeonato:



Sexta-feira, 21 de outubro (circuito misto):

09h00 – Stock Series – Shakedown

09h20 – Stock Car – Shakedown

10h00 – Stock Series – Treino Livre 1

10h45 – Stock Car – Treino Livre 1

13h15 – Stock Series – Treino Livre 2

15h10 – Stock Car – Treino Livre 2

16h30 – Stock Series – Treino Livre 3

Sábado, 22 de outubro (circuito misto):

08h10 – Stock Series – Warm Up

08h30 – Stock Car – Warm Up

08h50 – Stock Series – Classificação

09h15 – Stock Car – Classificação – 10ª etapa

11h10 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h00 – Visitação aos boxes (somente para Ingresso Lounge)

14h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

14h45 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 10ª etapa

Domingo, 23 de outubro (anel externo):

08h00 – Stock Car – Warm Up

08h30 – Stock Series – Warm Up

09h00 – Stock Car – Classificação – 11ª etapa

10h20 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

11h10 – Visitação aos boxes (somente para Ingresso Lounge)

13h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

13h45 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – 11ª etapa

Classificação do campeonato após nove etapas (18 corridas):

1º – Gabriel Casagrande, 259 pontos

2º – Daniel Serra, 241

3º – Rubens Barrichello, 239

4º – Matías Rossi, 236

5º – Bruno Baptista, 192

6º – Ricardo Zonta, 179

7º – Gaetano Di Mauro, 176

8º – Thiago Camilo, 165

9º – Ricardo Maurício, 157

10º – Nelson Piquet Jr., 148

11º – Rafael Suzuki, 141

12º – Cesar Ramos, 140

13º – Guilherme Salas, 136

14º – Felipe Lapenna, 128

15º – Julio Campos, 118

16º – Allam Khodair, 117

17º – Diego Nunes, 110

18º – Átila Abreu, 93

19º – Galid Osman, 92

20º – Marcos Gomes, 91

21º – Sergio Jimenez, 86

22º – Tony Kanaan, 83

23º – Cacá Bueno, 81

24º – Felipe Massa, 72

25º – Denis Navarro, 70

26º – Felipe Baptista, 70

27º – Lucas Foresti, 68

28º – Pedro Cardoso, 60

29º – Gianluca Petecof, 42

30º – Rodrigo Baptista, 28

31º – Felipe Fraga, 25

32º – Andrés Jakos, 23

33º – Julián Santero, 19

34º – Gabriel Robe, 11

35º – Tuca Antoniazi, 11

36º – Beto Monteiro, 7

37º – Thiago Vivacqua, 4

38º – Gustavo Frigotto, 3

39º – Renato Braga, 0

40º – André Moraes Jr., 0

*pontuação extraoficial*