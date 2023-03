Último dia de jogos de Beach Tennis é encerrado em grande estilo

O esporte contou com a participação de mais de 200 atletas amadores inscritos durante os três dias de jogos

Por Milena Delwaide

O último dia de jogos de Beach Tennis Iotte ocorreu no último domingo (19) e pôde contar com muitas alegrias e celebrações. O torneio, que teve início na última sexta-feira (17), registrou a participação de mais de 200 inscrições ao longo dos três dias, com a inclusão de grupos diversos, entre eles atletas com 40 anos ou mais.

A atleta e organizadora do evento, Raquel Iotte, expressou sua grande satisfação com o primeiro torneio de Beach Tennis Iotte

“Recentemente surgiu a oportunidade de assumir as quadras do Hotel Jaguary e logo já virou a arena Iotte, e para movimentar, organizamos o primeiro torneio Iotte de Beach Tennis. Por ser o primeiro torneio, estamos bem felizes, foram mais de 200 inscrições, lotamos as categorias, tivemos que começar na sexta-feira às 15h para conseguir encaixar todas as inscrições, nos demos ao máximo para que saísse o melhor para todos”.

O Campeonato Iotte inaugural foi dedicado exclusivamente a atletas amadores, onde os ganhadores foram agraciados com troféus e brindes.