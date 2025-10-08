Últimos dias para inscrições no ‘Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo’

CATI receberá amostras de produtores paulistas até 10 de outubro, para cafés arábica, e 17 de outubro, para canephora

As inscrições para o “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo” seguem abertas. Para concorrer, cafeicultores devem entregar suas amostras e confirmar participação nas Casas da Agricultura ou Regionais da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) mais próximas.

É possível participar com apenas uma amostra em cada umas destas cinco categorias:

1. Coffea arabica – Convencional – preparados por via seca (café natural);

2. Coffea arabica – Convencional – preparado por via úmida (café cereja descascado e/ou despolpado);

3. Coffea arabica – Convencional – preparados via fermentação induzida (café fermentado);

4. Coffea arabica – Orgânico – independente da via de processamento;

5. Coffea canephora (conilon/robusta) – preparados por via seca (café natural).

As inscrições para as amostras de arábica vão até 10 de outubro e, para o café canephora, seguem até 17 de outubro. A CATI informa que não são cobradas taxas de participação e que o concurso visa valorizar produtos de excelência, que vêm sendo cultivados neste ano safra. Ainda de acordo com a instituição, os dez primeiros cafeicultores de cada modalidade receberão certificado e terão um reconhecimento especial pela participação.

A cerimônia de premiação será realizada em 18 de novembro.

Serviço

24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo

Modalidades: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e canephora

Inscrições: até 10 de outubro para cafés arábica e até 17 de outubro para canephora

Entrega das amostras: nas Casas da Agricultura ou Regionais da CATI, no ato de inscrição

Premiação: 18 de novembro

Regulamento: https://bit.ly/4lu5TmB

Números da região

Segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA), a Regional de Brangança Paulista, que abrange a cidade de Serra Negra, é a quinta colocada no ranking estadual de café, com produção de 187.439 sacas de 60 kg. A liderança é ocupada pela CATI Regional Franca, que produz 1,92 milhão de sacas de café; a região de São João da Boa Vista aparece em segundo lugar, produzindo 1,2 milhão de sacas; as regionais de Ourinhos (349.495) e Marília (255.745) vêm logo em seguida.

Os produtores de café do município interessados em participar do concurso devem realizar a inscrição com preenchimento de um formulário na CATI localizada na Praça Lions Internacional, 68, Centro, Serra Negra.