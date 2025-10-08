Últimos dias para inscrições no ‘Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo’
CATI receberá amostras de produtores paulistas até 10 de outubro, para cafés arábica, e 17 de outubro, para canephora
As inscrições para o “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo” seguem abertas. Para concorrer, cafeicultores devem entregar suas amostras e confirmar participação nas Casas da Agricultura ou Regionais da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) mais próximas.
É possível participar com apenas uma amostra em cada umas destas cinco categorias:
1. Coffea arabica – Convencional – preparados por via seca (café natural);
2. Coffea arabica – Convencional – preparado por via úmida (café cereja descascado e/ou despolpado);
3. Coffea arabica – Convencional – preparados via fermentação induzida (café fermentado);
4. Coffea arabica – Orgânico – independente da via de processamento;
5. Coffea canephora (conilon/robusta) – preparados por via seca (café natural).
As inscrições para as amostras de arábica vão até 10 de outubro e, para o café canephora, seguem até 17 de outubro. A CATI informa que não são cobradas taxas de participação e que o concurso visa valorizar produtos de excelência, que vêm sendo cultivados neste ano safra. Ainda de acordo com a instituição, os dez primeiros cafeicultores de cada modalidade receberão certificado e terão um reconhecimento especial pela participação.
A cerimônia de premiação será realizada em 18 de novembro.
Serviço
24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo
Modalidades: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e canephora
Inscrições: até 10 de outubro para cafés arábica e até 17 de outubro para canephora
Entrega das amostras: nas Casas da Agricultura ou Regionais da CATI, no ato de inscrição
Premiação: 18 de novembro
Regulamento: https://bit.ly/4lu5TmB
Números da região
Segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA), a Regional de Brangança Paulista, que abrange a cidade de Serra Negra, é a quinta colocada no ranking estadual de café, com produção de 187.439 sacas de 60 kg. A liderança é ocupada pela CATI Regional Franca, que produz 1,92 milhão de sacas de café; a região de São João da Boa Vista aparece em segundo lugar, produzindo 1,2 milhão de sacas; as regionais de Ourinhos (349.495) e Marília (255.745) vêm logo em seguida.
Os produtores de café do município interessados em participar do concurso devem realizar a inscrição com preenchimento de um formulário na CATI localizada na Praça Lions Internacional, 68, Centro, Serra Negra.