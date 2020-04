Ultrapassa 50% o número de idosos imunizados contra a gripe em Santo Antônio de Posse

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, imunizou cerca de 1600 pessoas pertencentes ao grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe. Com isso, mais de 50% da população acima de 60 anos moradora do município já está imunizada contra o vírus Influenza.

Aqueles que não receberam a dose da vacina devem se dirigir aos postos de vacinação do município. Na Vigilância Epidemiológica, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já nas unidades de PSFs e Ambulatório é possível se imunizar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A vacinação para os idosos e profissionais de saúde continua até dia 15 de abril e a apresentação da caderneta de vacinação é INDISPENSÁVEL.

Confira abaixo o cronograma com as etapas da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Influenza:

– Até 15 de abril: profissionais de saúde e pessoas com 60 anos de idade

– A partir do dia 30 de março: profissionais da Força de Segurança e Salvamento (como policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas).

– A partir do dia 16 de abril: professores e portadores de doenças crônicas

– A partir do dia 9 de maio: crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes e mulheres com filhos recém nascidos, pessoas com 55 anos ou mais, indígenas e pessoas com deficiência.