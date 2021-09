Um pouco mais mil doses contra Covid-19 foram aplicadas em Engenheiro Coelho

As aplicações foram realizadas na Sala de Vacinas, da Secretaria Municipal de Saúde e em um posto instalado na Unasp

O mutirão de vacinação contra Covid-19, realizado no sábado (11), vacinou um pouco mais de 1000 pessoas contra Covid-19, entre primeiras e segundas doses. A vacinação foi aplicada na Sala de Vacinas, da Secretaria Municipal de Saúde e em um posto de vacinação instalado na Universidade Adventista de São Paulo – Unasp.

A ação é proveniente dos esforços e realização da Secretaria Municipal de Saúde e tem como meta intensificar a aplicação da vacina contra Covid-19 no município. Segundo dados do site VacinaJá, que mostra os números da vacinação em todo o estado, a cidade atingiu neste sábado 22.975 doses aplicadas, totalizando mais de 75% com a aplicação de pelo menos uma dose.

Segundo a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, “nosso objetivo, neste fim de semana, era a aplicação da segunda dose para o maior número de pessoas e conseguimos. Temos mantido a média de aplicação de cerca de 500 doses diárias, sempre que temos vacina disponível”.