UM SÁBADO DE MUITO ROCK`N ROLL EM MOGI MIRIM

Mogi Mirim respirou rock ‘n’ roll no último sábado (22). A festa do Dia Mundial do Rock e 4ª Encontro de Motociclistas levou muita gente para a Praça 250 Anos, onde as atrações promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, fez o público curtir o melhor rock nacional e internacional. Além disso, os apaixonados por motos puderem ver de perto as relíquias trazidas para Mogi Mirim por diversos motoclubes, num encontro que teve a participação dos Excluídos Moto Clube.

A programação atendeu a todos os gostos e idades. Teve feira de artesanato, praça de alimentação, pintura facial, área kids, desafios de luta de braço de ferro com a participação da equipe Águias de Aço, exposição de discos de vinil, e venda de LPs e de camisetas. Para animar o público, a banda Trilogia Urbana abriu a programação musical. Depois, foi a vez do grupo Stratonantes levar o melhor do Pop Rock.

Dona Rocks foi um espetáculo a parte, com direito a homenagem a Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, e exibição das atletas da Stúdio Vértice Polidance, recém campeãs brasileiras de poliartístico, na modalidade grupo, e que se preparam para o mundial da categoria. E entre uma banda e outra, Luciano Mused e convidados deram o tom aos presentes.

A grande festa do rock em Mogi Mirim terminou com a apresentação da banda Velhas Virgens. Com mais de 33 anos de estrada, a maior banda independente do Brasil embalou o show com o álbum ‘O Bar me Chama’, além de releitura de canções brasileiras do começo dos anos 70 de nomes como Sá, Rodrix e Guarabira, Caetano Veloso e Secos & Molhados, com a pegada roqueira característica da banda.

O secretário de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo, destacou o evento como um momento especial de encontro de culturas, turistas e munícipes, numa interação com o rock, propondo uma mistura de lazer, entretenimento e encontros de gerações. “Foi um evento gostoso para mostrar a diversidade dentro do mesmo tema pode propor, Mogi Mirim é uma cidade que tem todo potencial e já é uma referência na cultura regional. Então cabe a nós agradecer a todos que passaram pela festa, aos motoclubes que vieram ao encontro de motociclistas, em especial aos Excluídos Moto Clube, que ajudaram do começo ao fim e arrecadaram alimentos para as campanhas do fundo social. Que no próximo ano possamos estar juntos novamente”, avaliou.