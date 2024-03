Uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza e higiene do Brasil está com seleção aberta para contratação imediata para diversos cargos, níveis e setores da empresa

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza e higiene do país, anunciou a abertura de 84 vagas de emprego para o estado de São Paulo. A empresa conta com fábricas nas cidades de Amparo e Salto, além de escritórios na Capital e em Campinas. As oportunidades são para todos os gêneros e PCDs, e para participar do processo seletivo, os candidatos devem acessar a página de carreiras da empresa ou clicando aqui no link, para submeter o currículo à vaga de interesse.

“Estamos ansiosos para receber esses novos talentos aqui na empresa, reiterando o nosso compromisso como marca empregadora que investe no país, gerando oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional. Para nós, cada colaborador é essencial para fazer a nossa engrenagem funcionar e chegar aos lares brasileiros com o que temos de melhor”, disse Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê, marca eleita em 2023 como uma das melhores indústrias para se trabalhar no Brasil (GPTW).

As vagas são, em sua maioria, para efetivos, mas também há oportunidades para temporários e jovens aprendizes. Entre os cargos de maior demanda estão os de Promotor de Vendas, Vendedor, Operador de Processos, Mecânico de Manutenção, Inspetor Qualidade e Supervisor de Produção.

De acordo com a Ypê, os colaboradores terão benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, transporte fretado, refeição no local, vale alimentação, cesta mensal de produtos.

SOBRE A YPÊ

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.400 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia e África e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action Ypê.