Unicamp aprova a criação de novos cursos

Relações Internacionais e Inteligência Artificial e Ciência de Dados serão oferecidos a partir de 2027; História Noturno, Teatro e Licenciatura em Letras-Inglês terão início em 2028

O Conselho Universitário (Consu) aprovou, nesta terça-feira (12), em sessão extraordinária, a criação de cinco novos cursos na Unicamp. Os de Relações Internacionais e de Inteligência Artificial e Ciência de Dados serão oferecidos já a partir de 2027. Já os cursos de História Noturno e Licenciatura em Letras-Inglês têm início previsto para o ano de 2028. Além destes, o conselho endossou a viabilização do curso de Teatro – do Instituto de Artes -, que havia sido aprovado em 2019. Atualmente, a Universidade oferece 65 cursos na Graduação.

As propostas de criação da Faculdade de Direito e do curso de Direito foram retiradas de pauta e serão discutidas ao longo dos próximos meses.

O conselho aprovou proposta pela qual a FCA (Faculdade de Ciências Aplicadas) e a FT (Faculdade de Tecnologia) deverão compartilhar o novo curso de Graduação em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. O curso será oferecido em tempo integral, com 40 vagas, a partir de 2027. Terá, como habilitações e ênfases, conteúdos relacionados a Cidades Inteligentes e Sustentáveis; Administração Pública e Governo Digital; e Saúde e Esporte de Alto Rendimento.

O curso terá duração mínima de 8 semestres – e máxima de 12 semestres – carga horária de 3.240 horas. A grade curricular do curso foi estruturada em seis grandes eixos – matemática e estatística; computação, ferramentas de IA e Ciência de Dados, ênfase em áreas de aplicação e competências transversais, e, por fim, estágio

O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) passará a oferecer, a partir de 2028, o curso de Graduação em História – Bacharelado e Licenciatura (Noturno). Serão 52 vagas. Também a partir de 2028 passará a ser oferecido o curso de graduação em Licenciatura em Teatro pelo Instituto de Artes (IA). O curso será noturno e vai disponibilizar 25 vagas.

Já o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) teve aprovada a criação de licenciatura em Letras-Inglês nos cursos de Letras. Haverá aumento total de 30 vagas, no curso de Licenciatura em Letras (Integral e Noturno), sendo 15 para cada um, a partir de 2028.

As propostas de criação da Faculdade de Direito e do curso de Direito foram retiradas de pauta e serão discutidas ao longo dos próximos meses

Administração

Com a aprovação do curso de Relações Internacionais, o conselho aprovou também a proposta de redução de 60 vagas – das 180 existentes – do curso de graduação em Administração/Noturno da Faculdade de Ciências Aplicadas, a partir de 2027. Esta redução não implica, no entanto, na diminuição do total de vagas ofertadas pela Unidade, já que as 60 vagas reduzidas em Administração serão compensadas pela abertura do Curso de Relações Internacionais, prevista também para 2027.

O Conselho aprovou ainda a extinção do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, que está sendo oferecido na Faculdade de Tecnologia. De acordo com a pró-reitora de Graduação, professora Mônica Cotta, o curso foi extinto por conta da baixa procura. O curso não será mais oferecido a partir do vestibular 2027, sem prejuízo dos atuais alunos até a conclusão de seu percurso formativo.

Confira os novos cursos

Relações Internacionais

Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) – Integral – 60 vagas, a partir de 2027.

Inteligência Artificial e Ciência de Dados

FCA e FT (Faculdade de Tecnologia) – Integral – 40 vagas, a partir de 2027.

Bacharelado e Licenciatura – História

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) – Noturno – 52 vagas, a partir de 2028.

Licenciatura em Letras- Inglês

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) – Integral e noturno – 30 vagas, sendo 15 para cada período, a partir de 2028.

Licenciatura em Teatro

Instituto de Artes – Noturno – 25 vagas, a partir de 2028.