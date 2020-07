Unidades Básicas de Saúde e CAPS Ad passam por reformas – Itapira

As Unidades Básicas de Saúde dos bairros Braz Cavenaghi, Cubatão, Ponte Nova e Vila Ilze e o CAPS Ad estão em reforma para oferecer melhores condições de atendimento à população. As obras foram iniciadas no primeiro semestre de 2020 e o término está previsto para o segundo semestre deste ano.

Os recursos financeiros utilizados nas reformas do CAPS e das unidades do Braz Cavenaghi, Ponte Nova e Vila Ilze são do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) já no Cubatão os recursos são próprios do município.

