Unidades da Águas de Holambra são alvo de furto de cabos

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a unidade de captação de

água Camanducaia – que são geridas pela concessionária Águas de

Holambra – foram alvo de furtos na madrugada de quinta-feira (24).

Durante a ação, foram levados cerca de 150 metros de cabos – vários

equipamentos também foram danificados.

O coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Alan

Pedra, disse que as unidades de tratamento de esgoto e de água da

concessionária possuem peças, componentes e dispositivos

eletroeletrônicos que são imprescindíveis para garantir a eficiência

operacional da gestão do saneamento básico no município.

Além do furto de aproximadamente 150 metros de cabos elétricos,

também foram danificados equipamentos como padrões de entrada de

energia e painéis de acionamento de motores.

Mais do que os prejuízos materiais, diz o coordenador da

concessionária, os furtos nas unidades da Águas de Holambra provocam

transtornos à população e ao setor produtivo local como instabilidade

no sistema de esgoto, desabastecimento de água e problemas de pressão

na rede.

“O furto e a depredação desses equipamentos comprometem os serviços

de esgotamento sanitário e de captação, adução, tratamento,

reservação e distribuição de água tratada em Holambra”, afirma

Alan.

O caso de furto foi registrado em boletim de ocorrência da Polícia

Civil.

A CONCESSIONÁRIA

Desde 2016, a Águas de Holambra é a responsável pela gestão da água

e do esgoto da cidade. A concessionária produz, trata e distribui à

população local cerca de 2,3 bilhões de litros (L) de água por ano,

sendo que a rede de água possui 50 quilômetros de extensão. Já o

sistema de esgotamento sanitário (rede com 48 km) coleta e trata

anualmente 1,45 bilhão de litros (L) de efluentes de origem

residencial, comercial e industrial.