UNIDOS DA NOVA, MAFIA, INTER E GUEDES VENCEM SEGUNDA RODADA DA SELETIVA DO AMADORZÃO DE JAGUARIÚNA

A segunda rodada da fase preliminar do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna, conhecida como seletiva, aconteceu neste sábado, dia 17 de fevereiro, com quatro jogos.

No campo do Roseira de Baixo, o Unidos da Nova derrotou o PSG Imperial por 6 a 1 e o Mafia goleou o Adaga pelo placar de 7 a 0.

Já no campo do Roseira de Cima, o Inter ganhou do Arsenal por 4 a 0 e, completando a rodada, o Guedes também venceu o Bom Jardim por 4 a 0.

Nessa fase, são quatro grupos de três times, que se enfrentam em turno único. O primeiro colocado de cada grupo conquista a vaga direta para a Taça Prata, juntamente com o melhor segundo colocado.

A próxima rodada será no dia 24 de fevereiro.

Para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos campeonatos de Jaguariúna e ainda conferir as atualizações das rodadas, acesse: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br