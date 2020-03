UniFAJ doa álcool em gel produzido por alunos para entidades de assistência a idosos da região

Aumento da demanda pelo produto levou instituição a colaborar com o abastecimento das entidades sociais

O avanço dos casos de coronavírus (Covid-19) pelo Brasil desencadeou uma corrida da população atrás de álcool em gel, usado na higienização de mãos e espaços como uma das principais proteções individuais contra a proliferação da doença. O aumento na demanda levou a escassez do produto nas farmácias e supermercados, causando o risco de desabastecer entidades que utilizam o álcool em gel com frequência em sua rotina, como é o caso dos lares que cuidam de idosos.

Sensível a este fato, a UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna) mobilizou sua equipe de Laboratórios em conjunto com alunos e professores do curso de Farmácia para aumentar a escala de produção do álcool em gel que já vinha sendo produzido para abastecer suas instalações acadêmicas e, com o excedente, poder doar às entidades da região, como o Lar dos Velhos Flamínio Maurício, de Pedreira, a Terceira Idade, de Jaguariúna, e o Lar São Vicente de Paulo, de Santo Antônio de Posse.

“Os alunos de Farmácia produzem álcool gel há aproximadamente um ano, juntamente com o professor Ricardo Hakime e sob a coordenação do prof. André Rennó. Para aumentar a produção e garantir o abastecimento aos asilos, colaboradores, estagiários e a equipe dos laboratórios estão nos ajudando para conseguirmos atender a demanda dessa época”, explica a bióloga e coordenadora dos Laboratórios da UniFAJ, Ilza Santos Ribeiro, que afirma já terem sido produzidos mais de 120 litros do produto.

O diretor acadêmico de unidade da UniFAJ, professor Flávio Fernandes Pacetta, ressalta que a decisão da instituição de cooperar com as entidades foi tomada devido ao aumento da demanda de álcool em gel nos últimos dias, em virtude da multiplicação dos casos de infecção. “Priorizamos as entidades de idosos por conta da letalidade maior que se tem hoje nessa faixa etária. Temos produzido uma boa quantidade de álcool em gel 70% com a matéria-prima que adquirimos e, através disso, estamos fazendo esse envio para suprir as necessidades de abastecimento nesse momento delicado”, explica Pacetta.

Todas as unidades do grupo educacional – além dos campi I e II da UniFAJ, também a Interclínicas, o Hospital Veterinário e a FAAGROH (Faculdade de Agronegócios de Holambra) – são abastecidas com o álcool produzido no laboratório acadêmico e já existem solicitações de hospitais da região para também receberem o material, o que demandaria uma ampliação significativa da escala de produção num momento em que as equipes de trabalho sofrem restrições em razão do coronavírus.

ALIADO CONTRA DOENÇAS

Para as entidades, a doação do álcool em gel é valiosa e representa um importante reforço na proteção aos idosos, não apenas contra o coronavírus mas também a várias outras doenças infectocontagiosas a que eles estão expostos no dia a dia. Luis Flores, presidente do La Flamínio Maurício de Pedreira, que atende 65 idosos, retirou cerca de 10 litros do produto esta semana e fez questão de enaltecer o compromisso da instituição com seu papel social.

“A UniFAJ é hoje uma das maiores parceiras do Lar de Pedreira. Essa ajuda com o álcool em gel veio a calhar pois o consumo aumenta muito nessa época de gripe e outras doenças. Mas o envolvimento da instituição com a nossa entidade vai muito além da ajuda com produtos e tem possibilitado aumentar a penetração do nome do Lar em toda a região. Só temos a agradecer a UniFAJ pela ajuda e a parceria de sempre”, reconheceu.