UNIVESP ABRE INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR 2025 NA QUINTA-FEIRA

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abre nesta quinta-feira (6), às 10h00, as inscrições para o Vestibular anual de 2025. São 22.935 vagas destinadas a 432 polos, de 373 municípios (capital, interior e litoral). São oferecidos nove cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

As inscrições terminam às 23h59 do dia 7 de abril e devem ser feitas pelo site www.vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 18 de maio, às 13h00, e os locais oficiais serão divulgados no dia 9 de maio, a partir das 10h00. O início das aulas está previsto para 21 de julho. Para este ano, o polo Univesp de Mogi Mirim disponibilizou 13 vagas em cada eixo, totalizando 39 para os nove cursos, com a possibilidade de ampliação durante as três chamadas existentes.

O polo iniciou as atividades em Mogi Mirim em 2022 com 40 alunos, estando hoje, em fevereiro de 2025, após as rematrículas e colação de grau de mais oito alunos, com 196 no seu total, entre matriculados ativos, matriculados trancados e alunos desistentes (por motivos diversos). Outros 25 alunos de outros polos solicitaram transferência para Mogi Mirim, porém, não obtiveram vagas disponíveis nos cursos/turmas procurados. Desde 2022, 28 alunos já foram formados no polo mogimiriano.

Localizado na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Humberto Brasi”, no Jardim Paulista, o espaço conta com uma estrutura tecnológica para várias atividades. No local, está sendo montada uma sala maker, para que os alunos desenvolvam seus protótipos na disciplina ‘Projeto Integrador’, façam seus estudos em grupos e participem dos eventos que serão implantados a partir deste ano, com minifeiras, workshops, palestras de profissionais de empresas da região e cursos extra-curriculares com certificação da Univesp.

Além disso, a Univesp disponibiliza, a partir do próximo mês, a primeira oferta da “Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão” a todos seus estudantes de graduação. A ação inédita foi criada como disciplina optativa em uma articulação com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). Além da Univesp, a iniciativa ofertará outras 16 mil vagas a universidades paulistas, vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), entre elas, a USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Unesp (Universidade Estadual Paulista).