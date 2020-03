USO DE MÁSCARA PROTEGE CONTRA O CORONAVÍRUS?

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim, com base em protocolos adotados pela OMS (Organização Mundial de Saúde), Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, tira dúvidas sobre a utilização de máscaras pela comunidade e também por profissionais da saúde:

Qualquer pessoa em contato próximo (dentro de 1 metro) com alguém que tenha sintomas respiratórios (espirros ou tosse) está em risco de estar exposto as partículas infectadas.

O uso de máscaras é uma medida de prevenção. No entanto, o uso dela somente é insuficiente para prover um nível de proteção adequada. Outras medidas devem ser adotadas.

O uso de máscaras quando não indicado pode causar custos desnecessários, e criar falsa sensação de segurança que pode levar a não adoção de outras medidas, como a higienização das mãos.

Na comunidade:

– Evitar aglomerações e a frequência em locais fechados;

– Manter distância de 1 metro para qualquer indivíduo com sintomas de COVID-19

– Higienizar as mãos regularmente com álcool gel quando as mãos não estiverem visivelmente sujas e com sabão quando estiver visivelmente suja;

– Tossir e espirrar nos cotovelos ou papel toalha; para esse último descartar em local adequado e proceder com higienização das mãos;

Não há evidências de proteção pelas máscaras em quem não tem a doença

Indivíduos com sintomas respiratórios devem:

– Usar a máscara e visitar o médico assim que possível se houver febre, tosse e dificuldade de respirar.

Indivíduos com suspeita de COVID-19 com sintomas moderados devem:

– Higienizar as mãos regularmente com álcool gel quando as mãos não estiverem visivelmente sujas e com sabão quando estiver visivelmente suja.

– Manter distância de 1 metro de indivíduos saudáveis;

– Usar máscara para conter secreções, quando não tolerado usar medidas de conter dispersão (cobrir boca e nariz quando tossir ou espirrar com papeis descartáveis)

– Melhorar o fluxo de ar do ambiente.

Parentes ou cuidadores de quem é suspeito de COVID-19 com sintomas moderados:

– Higienizar as mãos regularmente com álcool gel quando as mãos não estiverem visivelmente sujas e com sabão quando estiverem visivelmente sujas;

– Manter distância de 1 metro de indivíduos saudáveis;

– Usar máscara quando em mesmo ambiente do indivíduo infectado;

– Melhorar o fluxo de ar do ambiente.

Ambientes de saúde

Indivíduos com sintomas respiratórios devem:

Utilizar máscara enquanto na triagem ou áreas de espera ou durante deslocamento no ambiente.

Utilizar máscara em ambiente de espera ou de manutenção dedicadas a suspeitos e casos confirmados.

Não utilizar máscara quando isolado ou em salas “individuais”, no entanto, cobrir boca e nariz quando tossir ou espirrar com papeis descartáveis. Dispensar adequadamente e realizar higiene imediatamente.

Trabalhadores da saúde devem:

– Usar máscara quando entrar em sala com suspeito ou confirmado.

– Utilizar um “respirador de partículas” protetivo ou pelo menos como o N95 (US) ou FFP2 (EU), ou equivalente, quando desempenhando procedimento geradores de aerossóis, como intubação traqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação prévia a intubação e broncoscopia.

– Gerenciamento de máscaras

Se houver máscaras médicas, o uso e descarte apropriados são essenciais para garantir que sejam eficazes e evitar qualquer aumento do risco de transmissão, associado ao uso incorreto e descarte de máscaras.

– Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança para minimizar as lacunas entre a face e a máscara;

– Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara;

– Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova a renda por trás);

– Substitua as máscaras por uma nova máscara limpa e seca assim que tornar-se úmido / úmido;

– Não reutilize máscaras descartáveis;

– Descartar máscaras descartáveis após cada uso e descartar imediatamente após a remoção.

Máscaras de pano (por exemplo, algodão ou gaze) não são recomendadas sob qualquer circunstância.