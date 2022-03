Uso de máscaras deixa de ser obrigatório em todos os ambientes em Santo Antônio de Posse

A partir desta sexta-feira, dia 18 de março, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em todos os ambientes em Santo Antônio de Posse, exceto no transporte público e nas unidades médico-hospitalares. O município acompanha a decisão do Governo do Estado de São Paulo, que anunciou na última quinta-feira (17) que a utilização da proteção facial deixa de ser exigida.

A medida, que tem efeito imediato, foi baseada em análises técnicas do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo. Os especialistas levaram em consideração o índice de vacinação com duas doses, que atingiu a meta definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) de 90% da população elegível (acima de 5 anos).

Após a publicação do novo decreto, torna-se opcional o uso da máscara em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros.