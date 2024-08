Uso de medicação segura pode ajudar a reduzir a dor em equinos

Vetnil lança Firocoxib Vetnil® Injetável, produto eficaz no tratamento de lesões inflamatórias

“Para que um cavalo esteja apto para competir é necessário treiná-lo diariamente. Em decorrência de treinos e provas, os animais estão sujeitos a lesões, as quais levam a respostas inflamatórias. Elas são comuns, mas devem ser tratadas criteriosamente evitando agravar o quadro do animal e afetar o desempenho esportivo. O bem-estar animal deve ser primordial em todos os casos.”, explica o médico-veterinário Kauê Ribeiro, Coordenador de Comunicação Técnica da Vetnil.

Estudos indicam que a prevalência de doenças ortopédicas, como as lesões articulares, é alta em cavalos atletas – cerca de 60% dos animais apresentam claudicações por lesões articulares e 80% dos animais com mais de 15 anos de idade apresentam osteoartrite (MAHMOUD et al. 2021). Esta é uma das principais razões para a aposentadoria precoce. Se demorado, o tratamento pode ser economicamente oneroso. Por outro lado, quanto antes for iniciado mais rápida será a resposta do animal.

“Uma terapia multimodal, que conte com medicamentos seguros e eficazes, é indicada para o tratamento da dor e da inflamação em cavalos. No portfólio da Vetnil, temos o firocoxibe na apresentação em gel, para uso oral e, recentemente, lançamos o Firocoxib Vetnil® Injetável, indicado para uso intravenoso em equinos. O produto é a base de firocoxibe, um anti-inflamatório não esteroidal com atividade seletiva sobre a cicloxigenase 2 (COX-2). É indicado no manejo da dor e inflamação em equinos, em diversas situações, musculoesqueléticas ou viscerais, de caráter agudo ou crônico, independente da categoria ou idade do animal” informa Kauê.

A molécula firocoxibe é a primeira da classe coxibes aprovada para uso em cavalos, sendo muito eficaz no controle de dores articulares e viscerais. O firocoxibe reduz os efeitos adversos comumente observados em decorrência do uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) tradicionais (não seletivos), devido à sua alta seletividade para a COX-2, de 643 vezes maior quando comparada à COX-1 em equinos (FADEL e GIORGI, 2023).

Além do tratamento de inflamações em decorrência de lesões, o produto é indicado no pós-cirúrgico de determinados procedimentos, como orquiectomias e laparotomias e ainda, para a recuperação de injúrias isquêmicas envolvidas no quadro do abdômen agudo, por poupar a COX-1, promovendo uma melhor reparação da barreira intestinal, diminuindo os sinais de endotoxemia e melhorando os resultados clínicos em cavalos com cólica, sendo mais segura que os AINEs tradicionais (ZIEGLER e BLIKSLAGER, 2020).

Estudos demonstram ainda que a molécula firocoxibe é segura para uso em éguas prenhes, uma vez que não alterou a mobilidade embrionária durante a fase de reconhecimento materno fetal (OKADA et al. 2019). Em potros, a molécula firocoxibe também foi considerada segura. Um estudo avaliando o firocoxibe em múltiplas doses consecutivas no uso intravenoso em potros neonatos, a partir de 36 horas de vida, concluiu que a molécula possui um perfil farmacocinético favorável nesses animais, sendo uma opção viável para o manejo de condições inflamatórias (WILSON et al. 2017).

“A Vetnil é parceira de quem cuida e oferece os melhores produtos para os cavalos. Nosso portfólio de cuidados com a saúde equina é cada vez mais abrangente. No ano em que comemoramos três décadas de história e nos tornamos líder nacional em saúde equina, nada melhor do que oferecer uma nova, moderna e eficaz solução para o controle da dor e inflamação” conclui Kauê.

Firocoxib Vetnil® Injetável: Produto indicado para equinos, na dose de 0,09 mg/kg, o que equivale a aproximadamente 0,5 mL do produto para cada 111 kg de peso. Administração: uma vez ao dia, por via intravenosa, durante 5 a 14 dias. O frasco contém 20ml.

Sobre a Vetnil

A Vetnil é uma empresa brasileira idealizada pelo médico veterinário Dr. João Carlos Ribeiro, em 1994, na cidade de Louveira (SP). Nasceu com a intenção de desenvolver produtos nacionais de qualidade a preços acessíveis para o mercado de saúde animal. Hoje é líder em medicamentos e suplementos para equinos no Brasil (Ranking SINDAN 2023), com um portfólio sólido e reconhecido entre os profissionais do setor. Está presente em diversos países da América Latina, em especial, Chile, Colômbia e Peru, e em países como Eslovênia, Angola e Emirados Árabes Unidos. Em 2021 foi a vencedora do prêmio Melhores do Agronegócio, concedido pela revista Globo Rural e Editora Globo, na categoria Saúde Animal.

