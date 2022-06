Vacina Engenheiro Coelho Inicia a aplicação da dose de reforço contra Covid-19 em adolescentes

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho inicia nesta quarta-feira (1), a aplicação da dose de reforço, também chamada de 3ª dose, contra Covid-19 em adolescentes acima de 12 anos. A aplicação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Sala de Vacinas.

A Diretora da Vigilância em Saúde (VISA), Marli Antunes Vieira dos Reis, explica os critérios para receber essa dose. “Nós recebemos autorização para iniciar a aplicação da dose de reforço para adolescentes, acima de 12 anos, que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses”.

A Diretoria Regional de Saúde deve enviar as doses para esse novo grupo nos próximos dias. Porém, a Sala de Vacinas possui estoque do imunizante que será utilizado, podendo iniciar a aplicação já nesta quarta-feira. “O Ministério da Saúde orienta que seja feito a aplicação de doses da Pfizer para esse grupo de pessoas. Porém, na falta do imunizante, pode ser utilizada a Coronavac”, completou Reis.

“Esperamos que os pais tragam os filhos para receber essa dose adicional e, assim, reforçarmos a cobertura vacinal na nossa cidade”, completou a diretora.

Até esta terça-feira (31), a cidade já havia aplicado mais de 43 mil doses de vacina.

Dose de reforço

Adolescentes acima de 12 anos

Sala de Vacinas

Rua 13 de maio, 103 – Centro

8h – 16h – segunda a sexta-feira