VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE É AMPLIADA PARA TODA A POPULAÇÃO EM JAGUARIÚNA A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna vai ampliar a vacinação contra a Influenza (gripe) para toda a população acima de 6 meses de idade a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho. A medida segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

A imunização segue disponível nas UBSs Florianópolis, Fontanella, 12 de Setembro, Roseira de Baixo, Roseira de Cima, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul e Nova Jaguariúna, durante o horário normal de funcionamento das unidades. A UBS 12 de Setembro conta com horário estendido às terças, quartas e quintas-feiras, das 7h30 às 12h e das 13h às 18h.

Até então, a campanha era destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos, crianças, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas. Com a ampliação, toda a população acima de 6 meses poderá receber a vacina gratuitamente.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacina contra a gripe é uma das principais formas de prevenção contra complicações causadas pelo vírus Influenza, ajudando a reduzir casos graves, internações e óbitos, além de contribuir para diminuir a circulação viral na comunidade.

Para receber a dose, é necessário apresentar a carteira de vacinação e o Cartão Cidadão.

Foto: Thiago Carvalho