VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ROLANDO EM HOLAMBRA

Começou hoje aqui em Holambra a campanha de vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe. A aplicação das doses ocorre de segunda a sexta-feira nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida, entre 8h e 11h30 e das 13h às 16h. Já na unidade do Palmeiras, a imunização será realizada às segundas-feiras, das 8h às 11h30. No Fundão, às terças-feiras, entre 13h e 15h30. Podem receber o antígeno idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, holambrenses com comorbidades, imunossuprimidos, professores, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e profissionais de Forças de Segurança. É preciso apresentar documento com CPF e indicar o número do Cartão SUS. A vacina é fundamental para prevenir as complicações decorrentes da gripe! Não perca tempo e garanta a sua dose!