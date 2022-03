Vacinação infantil contra a Covid-19 atinge 44% da população

A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos vem avançando em Engenheiro Coelho, chegando a 44% do total previsto para receber a vacina na cidade. Nas últimas semanas, as equipes da Vigilância em Saúde (VISA), da Secretaria Municipal de Saúde, intensificaram a vacinação nas escolas do município. Com isso, o número total de crianças que já recebeu pelo menos uma dose chegou a 887.

Para a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, “a vacinação na cidade vem avançando, porém, precisamos mais. Queremos atingir o maior número possível de crianças vacinadas. Para isso, temos realizado um esforço grande, junto as escolas da cidade. Inclusive, já temos até mesmo algumas crianças que já receberam a segunda dose”.

Para as crianças entre 6 e 11 anos, que tomaram a primeira dose de Coronavac, o intervalo entre as doses é de 28 dias. Graças a isso, cerca de 28 crianças já receberam a segunda dose na cidade.

A vacinação dos adultos também está avançando. No total, 18.311 adultos já receberam pelo menos uma dose de vacina, totalizando 86,2%. Com duas doses, o número de adultos vacinados chega a 16.397, ou 77,03% do total.

“Nós estamos estudando novas estratégias para aumentar a cobertura vacinal na cidade. Poderemos voltar com alguns pontos itinerantes, como na feira e reforçar a campanha de vacinação nas escolas. Nos próximos dias nós divulgaremos as ações. De qualquer forma, a sala de vacinas continua atendendo, crianças e adultos, durante a semana”, finalizou Reis.

A sala de vacinas funciona de segunda à sexta-feira, a partir das 8h e segue até as 17h.