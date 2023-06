Vai começar a 12ª edição do Festival de Inverno de Mogi Mirim

A partir da próxima segunda-feira (26), Mogi Mirim se tornará a ‘Capital da Cultura’. É quando tem o início a 12ª edição do Festimm (Festival de Inverno de Mogi Mirim), a maior manifestação artística do Município e, talvez, a mais importante da região da Baixa Mogiana. Com o tema ‘A brasilidade está no ar’, a programação eclética pretende atrair todos os públicos para o Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’ e Praça 250 Anos, onde as atrações serão concentradas.

Durante nove dias, o Festimm envolverá cerca de 800 artistas, numa mistura de ritmos e estilos. A sutileza e a bela voz de Leila Pinheiro acompanhada de forma inédita pelos músicos da Orquestra Lyra Mojimiriana; a tradição das Fanfarras e Bandas de Coreto; o samba e o choro de Armando e Rita Morelli; o pop rock da banda Boneca de Cera; a virtuosidade dos melhores pianistas da região; o duo Ivan Sinico & Renato Barzon; o forró da Banda Bafafá; a bossa e jazz do Quinteto Carlos Lima; e os Corais Adulto, Infantil e da Terceira Idade.

Tudo isso e muito mais, associados à intensa produção musical dos alunos e professores da Lyra Mojimiriana, fazem parte dessa grande miscelânea que é o Festival de Inverno de Mogi Mirim, que prevê um público de pelo menos 10 mil pessoas que poderá curtir as muitas atrações a preços populares e gratuitas.

O Festimm que, em sua trajetória, já recebeu a visita de Toquinho, Zeca Baleiro, Zizi Possi, Guilherme Arantes, Renato Teixeira, além de solistas clássicos e artistas internacionais, como Charlotte Ruby (França), Felice e Cortes Young (Alemanha), Gunter Wurel (Alemanha) e Samuel Sené (França), é planejado e executado pela Lyra Mojimiriana, instituição cultural com 38 anos de história, em parceria e apoio do Ministério da Cultura e Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.