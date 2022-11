Vaiktober Fest, festival de cerveja artesanal e VeloCross, começa hoje em Artur Nogueira

Com entrada franca, evento começa nesta sexta (04) e vai até domingo

(06), no Balneário; haverá food truck, espaço kids, shows musicais e

muito mais

O tão esperado Vaiktober Fest, o melhor e mais gostoso festival de

cerveja artesanal da região e de Arco VeloCross, começa nesta

sexta-feira (04), em Artur Nogueira.

A atração, organizada pela WeDo Produções e Eventos e com apoio da

Prefeitura, se estende até o domingo (06), no Balneário Municipal. O

festival promete reunir o melhor da cultura cervejeira, gastronômica e

de entretenimento.

Com entrada franca, a festividade terá uma excelente estrutura, com

atrações para toda a família. Serão mais de 60 rótulos de cervejas

incríveis, torresmo de rolo, joelho de porco, assadores BBQ,

hambúrgueres, dentre outras delícias gastronômicas. Além disso,

haverá shows musicais, espaço kids e Pet Friendly.

Dentre as atrações musicais já confirmadas estão as bandas Keep on

Rock, Will Duka e Toni Carvalho, e os Caravéio.

CONFIRA OS HORÁRIOS

-Sexta-feira, 04 de novembro – das 18h às 23h

-Sábado, 05 de novembro – das 09h às 23h

-Domingo, 06 de novembro – das 09h às 23h