Van bate em Gol no cruzamento da SP-147

Um acidente envolvendo van escolar foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, 28, no quilômetro 55 da rodovia SP-147, trecho entre Mogi Mirim e Itapira, no cruzamento em nível das Chácaras Ypê, zona Leste da cidade.

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar Rodoviária, o Gol de uma empresa seguia com sentido a Itapira, quando na altura do cruzamento em nível, colidiu com a van escolar que atravessava o trecho.

O motorista da van de 55 anos sofreu ferimentos superficiais. Já o motorista do Gol, da empresa Bosh, foi conduzido até a Santa Casa de Mogi Mirim. A van transportava tinha um aluno com autismo. O motorista do Gol se feriu levemente. Atenderam a ocorrência os PMRs Edmar e Ruzon.