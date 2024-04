Veículo furtado é localizado pela Guarda Municipal de Pedreira

Na tarde desta quarta-feira, dia 10, uma ação rápida e eficaz da Guarda Municipal de Pedreira resultou na recuperação de um veículo Fiat Uno, que havia sido furtado com placas de Amparo. A guarnição da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) recebeu informações sobre o furto através do sistema muralha Paulista, que indicava a presença do veículo no município de Pedreira.

Diante da denúncia, a equipe de Romu mobilizou-se prontamente, intensificando o patrulhamento na região do Bairro do Jardim Triunfo e áreas adjacentes. Por volta das 22h00, os esforços resultaram no avistamento do veículo com as portas abertas, estacionado na Rua Nerina Duarte Manzatto, no Jardim Ypê.

Após a localização do veículo, foi realizado contato com a vítima, que prontamente compareceu ao local. Posteriormente, tanto o veículo quanto a vítima foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), em Jaguariúna, onde foi elaborado o boletim de ocorrência, formalizando o encontro e a entrega do bem à sua legítima proprietária.

A vítima expressou sua gratidão pelo árduo trabalho realizado pela corporação da Guarda Municipal de Pedreira, destacando sua felicidade em ter seu pertence encontrado intacto pelos agentes. Essa pronta resposta demonstra o comprometimento da Guarda Municipal de Pedreira com a segurança e o bem-estar da comunidade, reforçando a importância da parceria entre a população e as forças de segurança para combater a criminalidade e garantir a tranquilidade no município.

Fonte e Foto: Jornal A Notícia