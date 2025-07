Veículo pega fogo próximo ao pedágio da Zeferino Vaz nesta sexta-feira (11)

Fogo provocou lentidão e interdição parcial da via; motorista não se feriu

Um veículo pegou fogo na manhã desta sexta-feira (11), nas proximidades do pedágio da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no km 135, em Paulínia (SP). O incidente ocorreu na saída do pedágio, no sentido Campinas, e chamou a atenção de quem passava pelo trecho, gerando preocupação e lentidão no trânsito.

Segundo informações preliminares, o motorista conseguiu sair do veículo e não sofreu ferimentos. Ainda não há confirmação oficial sobre as causas do incêndio.

Durante a atuação do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas, a faixa da esquerda da rodovia precisou ser interditada. No momento em que o fogo foi combatido, a pista ficou tomada por densa fumaça, mas o tráfego seguiu pela faixa da direita, permitindo o escoamento do fluxo de veículos.

Equipes da concessionária Rota das Bandeiras e das autoridades de trânsito estiveram no local para dar suporte e apurar o ocorrido.

📹 Vídeo: Divulgação Rota das Bandeiras