Vem aí A Festa da Mandioca 2023!

Os preparativos para o evento estão a todo vapor! A cidade de Engenheiro Coelho, se prepara para receber a Festa da Mandioca 2023, um evento que promete encantar moradores e visitantes com três dias de festas, cultura e diversão.

A Praça Francisco Ribeiro de Souza Filho, localizada no coração do Bairro Luiz Fávero, será o palco dessa festa que já se tornou uma tradição em Engenheiro Coelho. Durante os dias 13, 14 e 15 de outubro, o local será transformado em um verdadeiro paraíso da cultura, com muitas atrações para todas as idades.

Comidas típicas, música ao vivo e muita diversão em três noites inesquecíveis

Os visitantes poderão se deliciar com as delícias da culinária local, com destaque para a estrela da festa, a mandioca, que será preparada de diversas maneiras.

A música ao vivo também será um dos pontos altos do evento, com artistas locais e convidados especiais que prometem animar o público, garantindo que ninguém fique parado.

A expectativa para a divulgação das atrações é grande portanto, fique atento em breve divulgaremos as atrações da festa.

Prepare-se para viver momentos únicos, celebrando a cultura e a tradição de Engenheiro Coelho. A Festa da Mandioca 2023 promete ser um evento imperdível que marcará o ano de todos os presentes. Não perca!

