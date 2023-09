Vem Aí o Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna

Prepare-se para Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna que acontece dia 24 de setembro de 2023

Jaguariúna será palco de mais um encontro de carros antigos, uma oportunidade única para os

entusiastas de automóveis apreciarem uma variedade de veículos clássicos que marcaram época, bem comomotos igualmente fascinantes.

Além desta exposição, haverá uma área de alimentação com food trucks de lanche, espetinho, bebida,

pastel, milho, churros, sorvete, açaí etc. e brinquedos voltados para as crianças na área kids. A trilha sonoraserá embalada ao vivo pela banda Flash Night tocando músicas pop e flash back.

Este encontro também tem um propósito solidário: cada expositor é convidado a contribuir com 2 kg de

alimento não perecível e, em troca, receberá troféu e certificado de participação. Todos os alimentos

arrecadados serão destinados à Associação dos Vicentinos que ajudará pessoas em situação de

vulnerabilidade.

Além disso, será realizada uma homenagem especial a um notável cidadão de Jaguariúna que tem uma longahistória de dedicação ao mundo dos automóveis.

O evento contará ainda com mercado de pulgas que são as famosas barracas de miniaturas, LPs, óculos,

relógios, peças, brinquedos, meias, cédulas e moedas, camisetas, adesivos e antiguidades em geral) e umafeirinha dentro do boulevard com diversos produtos como artesanato, perfumes e joias.

Tudo isso acontecerá no entorno do Centro Cultural que dispensa comentários pela sua beleza histórica e

onde os visitantes poderão ver chegadas e partidas da Maria Fumaça.

O “Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna” é realizado pelo grupo Antigos no Parque com o apoioda Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna e das empresas SUHAI Seguradora, BIZU Autopeças, HertzSom e Acessórios, Lotus Imobiliária, Bimbatti Car Custom Classic e Usina Engenharia Fotovoltaica.

O grupo “Antigos no Parque” é tradicional na cidade, realiza mensalmente (3º sábado) um encontro no

estacionamento do Parque dos Lagos e já conta com muitos participantes. Já promoveu também encontrosanuais, além do FEST FUSCA 2023 que recebeu milhares de visitantes e mais de 400 veículos em exposição.

Serviço:

Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna-SP

Data: 24 de setembro de 2023

Horário: das 8h às 16h

Local: Centro Cultural – Rua Amazonas, 4