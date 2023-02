VENCIMENTO DO IPTU EM JAGUARIÚNA AGORA É EM 20 DE MARÇO

Os contribuintes de Jaguariúna devem se atentar ao novo prazo de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Neste ano, o pagamento da primeira parcela e da cota única deverá ser feito até o dia 20 de março, e não mais em 20 de fevereiro.

Quem optar pelo pagamento da cota única terá 15% de desconto, um dos maiores índices de abatimento da região. O imposto também poderá ser pago em 10 parcelas, sem desconto.

Segundo a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguariúna, a distribuição dos carnês nas residências e a liberação da impressão dos documentos no portal da Prefeitura deverão ocorrer até o final deste mês.

ISS E TAXA DE LICENÇA

As datas de vencimentos dos carnês do Imposto Sobre Serviços (ISS fixo) e da taxa de licença também foram alteradas, de acordo com Decreto n° 4.520/2023. O ISS fixo poderá ser pago em 10 parcelas, com cota única e primeira parcela com vencimento em 20 de março.

Já a taxa de licença poderá ser paga em 4 a 10 parcelas, com cota única e primeira parcela com vencimento em 18 de março.