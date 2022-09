Vereador Carlitinho pede aumento do vale-alimentação dos servidores em Amparo

Por meio de ofícios enviados no início do mês de setembro, o vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB) solicitou ao prefeito municipal de Amparo,Carlos Alberto Martins, que revise os valores do vale-alimentação dos servidores públicos. “É um pedido para que ele se sensibilize em razão da inflação dos alimentos vivenciada nos últimos meses e que foram determinantes para uma forte queda no poder de compra dos trabalhadores”, disse Carlitinho.

Entre as propostas apresentadas no ofício, ele sugere uma décima terceira parcela do vale alimentação, como já acontece em algumas empresas. “A medida também injeta recursos na economia local, incrementando a arrecadação tributária e ainda é um incentivo e reconhecimento aos servidores pelos bons serviços prestados à nossa população”, acrescentou o vereador.

Cartlitinho justifica o pedido explicando que o valor do vale-alimentação não é incorporado no salário dos servidores e não demanda recolhimentos previdenciários ou fiscais.