Vereador Douglas Inaba propõe plano de limpeza urbana para todos os bairros de Santo Antônio de Posse

Indicação solicita a designação fixa de profissionais de limpeza para ampliar a manutenção, prevenir alagamentos e fortalecer a saúde pública no município

Com o objetivo de antecipar problemas estruturais e reforçar os cuidados com a saúde pública, o vereador Douglas Inaba apresentou uma indicação estratégica solicitando a designação fixa de profissionais de limpeza urbana para os diversos bairros de Santo Antônio de Posse.

A proposta busca organizar a zeladoria de forma preventiva e contínua, acompanhando o crescimento do município e garantindo que os serviços de limpeza cheguem a todas as regiões da cidade, e não apenas a pontos isolados.

Segundo o vereador, a presença constante de equipes de limpeza nos bairros atua diretamente na proteção da infraestrutura urbana. A varrição regular evita o acúmulo de terra, folhas e resíduos que podem chegar às bocas de lobo, contribuindo para manter as galerias pluviais desobstruídas e reduzindo o risco de alagamentos e danos ao pavimento.

A medida também tem impacto direto na promoção da saúde pública. A limpeza contínua das vias ajuda a evitar a proliferação de insetos, roedores e outros vetores, melhorando o ambiente onde as famílias circulam e vivem diariamente.

Para Douglas Inaba, a zeladoria deve ser tratada como uma política pública de base, com planejamento, rotina e presença nos bairros.

“Nosso compromisso é com a dignidade de cada morador. Bairro bem cuidado é sinal de respeito com o cidadão. A designação de profissionais fixos para cada região garante que a zeladoria não seja pontual, mas uma rotina que assegura a conservação de toda a nossa cidade”, defende o vereador.

A indicação busca sensibilizar a gestão municipal sobre a importância de estruturar um cronograma de limpeza urbana que contemple todos os bairros de Santo Antônio de Posse, transformando o cuidado com a cidade em uma ação permanente, eficiente e voltada à qualidade de vida da população.

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