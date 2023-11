VEREADOR PEDE A VALORIZAÇÃO DOS PROTETORES E CUIDADORES DE ANIMAIS EM HOLAMBRA

Durante a primeira Sessão Ordinária do mês de novembro da Câmara Municipal de Holambra, no dia 6 de novembro, o vereador Fabiano Soares de Lima pediu ao executivo, através da indicação nº 167/2023, a criação de um Programa que vise a valorização de protetores e cuidadores de animais em Holambra.

O programa teria como objetivo identificar e cadastrar os protetores, fornecer apoio técnico e financeiro e promover a adoção responsável, além de oferecer aos animais um abrigo temporário e fomentar a responsabilidade compartilhada.

Segunda ele, tem aumentado o número de cachorros abandonados e maltratados em Holambra e o cuidado e a proteção de animais soltos ou abandonados é hoje uma grande preocupação. “ Os protetores e protetoras estão fazendo o que podem para ajudar, mas precisam muito de ajuda, por isso fiz esse pedido, a criação do programa, além de abordar de maneira eficaz esse cuidado, também vai valorizar e apoiar os que se dedicam a essa causa,” completa.