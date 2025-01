Vereador sugere intérprete de Libras em todas as repartições públicas municipais de Amparo

O presidente da Câmara Municipal de Amparo, vereador Fernando Garcia (MDB), apresentou ao Executivo a Indicação nº 17/2025, sugerindo a disponibilização de profissionais capacitados para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

De acordo com o vereador, o intérprete de Libras deve estar presente nos locais em que houver atendimento ao público, porque a ausência dele vem prejudicando a população com deficiência auditiva e/ou sensorial na obtenção dos serviços. “Quem precisa desse atendimento tem encontrado dificuldades em situações simples como um pedido de ligação de água ou pagamento de IPTU. Mas, também, há situações mais complexas como descrever um quadro sintomático nos postos de saúde”, complementa.

Fernando Garcia cita ainda unidades públicas como as Subprefeituras, Guarda Civil Municipal, Terminal Rodoviário, Biblioteca, Câmara Municipal, Museu, etc. “Destaco que essa ação não dependerá de custos elevados para o município, já que basta capacitar alguns servidores que já atuam nessas unidades para o atendimento em Libras. E, se possível, oferecer uma gratificação proporcional a quem vier desempenhar essa atividade, dada a importância para o aprimoramento do serviço público”, finalizou o presidente.