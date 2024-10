Vereadores aprovam nome de rua que dá acesso à nova sede da Câmara de Amparo

Rua do Legislador Amparense, no bairro Jardim Santa Helena, foi

sugerido e aprovado por todos

Os vereadores de Amparo aprovaram, no dia 30 de setembro, o Projeto de

Lei nº 91/2024 que denomina rua do Legislador Amparense a rua 6 do

Bairro Jardim Santa Helena. A proposta foi sugerida pelos próprios

vereadores, já que a via dará acesso à sede da Câmara Municipal, que

será inaugurada em breve.

Autores do projeto, os vereadores justificaram que, “na tradição

brasileira, são inúmeras as denominações de logradouros públicos

que prestam homenagem a categorias ou segmentos sociais com relevância

no contexto local ou nacional. No caso dessa rua, o título Legislador

Amparense se apresenta com forma de homenagear todos aqueles que

exerceram, exercem e que ainda exercerão a nobre função de legislar

quanto aos assuntos do município de Amparo, valorizando e reconhecendo,

portanto, uma das funções precípuas dos vereadores”. Foram citados

como exemplo ruas e avenidas com referência a estudantes, servidores,

operários, expedicionários e outros que cumpriram papel decisivo para

a construção histórica da cidade, do estado ou do país.