Vereadores de Amparo alertam e pedem prevenção contra a dengue

Durante a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Amparo, no dia

27 de março, os vereadores Carlos Cazotti (MDB) e Silvia Forato (PT)

utilizaram o tempo disponível para a Explicação Pessoal e alertaram a

população pedindo atenção e prevenção no combate ao mosquito da

dengue.

Cazotti lembrou que a Vigilância em Saúde e os atiradores do Tiro de

Guerra de Amparo realizaram ações de fiscalização e busca pelo

mosquito _aedes aegypti_, transmissor dos vírus da dengue, zika e

chikungunya. “No dia 22, eles concentraram as ações no centro da

cidade e nos bairros Jardim Camandocaia e Parque do Sol. Esses locais

foram escolhidos porque, só no Jardim Camandocaia, foram 31 casos

positivos neste ano. Quase 70% do total”, afirmou.

Silvinha reforçou que está crescente o número de casos na cidade.

“Deixo aqui esse alerta e peço que todos participem da prevenção”,

declarou.

Segundo a Prefeitura, Amparo tem 73 casos confirmados de dengue, sendo

57 no mês de março.