Vereadores de Amparo reivindicam a conclusão das obras na SP-095

Vereadores de Amparo voltaram a reiterar na terça-feira (25) ao governo estadual a importância da conclusão das obras do trevo da SP-095 (Rod. João Beira), que interliga o Distrito de Arcadas a Santo Antônio de Posse. A defesa consta da Moção de Apelo 08/2020 – aprovada por unanimidade de votos –, apresentada ao deputado Edmir Chedid (DEM), que representa os municípios em nível estadual.

Neste documento, os vereadores reivindicaram, em caráter de urgência, a retomada imediata das obras de conclusão do trevo em benefício dos usuários do sistema viário. “A paralisação das obras já resultou numa série de transtornos aos motoristas, que são obrigados a reduzirem a velocidade no trevo de Arcadas. Esta situação tem gerado uma série de reclamações da comunidade”, disse o parlamentar.

Edmir Chedid explicou que nestes últimos anos encaminhou diversos requerimentos ao governo estadual solicitando a retomada das atividades na SP-095. “A Moção de Apelo da Câmara Municipal, no entanto, reforça a importância dos documentos encaminhados ao governo estadual. Na prática, serve para corroborar todos os problemas que já mencionei no passado ao executivo estadual”, completou.

A Moção de Apelo foi elaborada pelo vereador Hélio Favoretto e assinada por outros nove vereadores – Catarina Santos Briozo, Celso Manzolli, Edilson José Camillo, Esequiel Pereira dos Santos, José Gonçalves dos Santos, José Osmar Dorigan, Luiz Carlos de Oliveira, Odair Pereira de Oliveira e Rosa Aparecida Montini Rodrigues, além do vice-prefeito de Amparo, José Ivo Vilas Boas (Biro Biro).

INDUSTRIA

A SP-095 é responsável por interligar os municípios do Circuito das Águas, como Amparo e Pedreira, à SP-340 (Rod. Gov. Adhemar de Barros). Esta também é a principal rodovia utilizada por motoristas do Sul de Minas à Região Metropolitana de Campinas (RMC). “Além de atender nossa comunidade, a SP-095 é fundamental ao parque industrial de Amparo e Pedreira”, comentou Hélio Favoretto.

O vereador explicou que o escoamento da produção industrial tem sido bastante prejudicado pelos problemas do trevo da SP-095. “A justificativa do governo estadual ao problema é de que a empresa vencedora do processo de licitação simplesmente abandonou a obra da SP-095. Mas é difícil aceitar essa justificativa depois de tanto tempo e de tantos prejuízos à comunidade e às empresas”, concluiu.

A Moção de Apelo da Câmara Municipal possui um extenso anexo com imagens atualizadas do trevo entre o Distrito de Arcadas, em Amparo, e o acesso a Santo Antônio de Posse. Numa delas, os vereadores que visitaram o local demonstram os danos provocados às obras iniciadas à época, como a erosão na área do entorno e as rachaduras na infraestrutura do viaduto que começou a ser construído no local.