Vereadores de Paulínia aumentam os próprios salários para R$14,9 mil e causa indignação entre os munícipes

Reportagem: Susi Baião

Por unanimidade, os vereadores da cidade de Paulínia, aprovaram na terça-feira (4), durante a sessão ordinária, um projeto de lei que prevê um aumento de 104% nos salários dos parlamentares para a legislatura de 2025 a 2028. O benefício dos vereadores, que atualmente é de R$ 7.287,11, passará a ser de R$ 14,9 mil.

A tomada de decisão pelos legisladores gerou indignação e revolta entre os munícipes, que consideram a medida inoportuna e desproporcional, especialmente em um momento em que a cidade enfrenta diversos desafios e demandas urgentes. Nas redes sociais, a população expressou sua insatisfação diante da aprovação do aumento salarial.

Muitos cidadãos questionaram as prioridades dos vereadores, destacando problemas como a falta de medicamentos essenciais na saúde pública e a escassez de alimentos, como leite, destinados às crianças mais necessitadas. A decisão dos legisladores em aumentar seus próprios salários, em vez de abordar tais questões foi criticada pela população.

Os vereadores justificaram o aumento com o argumento de que estão sem reajuste desde 2015 e que seus salários são inferiores aos dos chefes de gabinete e assessores parlamentares. Atualmente, os chefes de gabinete recebem R$ 15,9 mil, enquanto os assessores parlamentares recebem um salário de R$ 8 mil.

Conforme o projeto aprovado, a medida visa cumprir o que está estabelecido no inciso VI, do artigo 29 da Constituição Federal, que determina que o dever dos vereadores seja garantido pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura subsequente.

Os vereadores argumentam que o aumento é necessário para cumprir as determinações da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e das instruções do Tribunal de Contas do Estado, que garantiram que os cumprimentos fossem fixados antes da eleição municipal.

No projeto, os vereadores destacam que o valor proposto representa 47,69% dos méritos dos deputados estaduais, podendo chegar a até 50% dos valores recebidos pelos parlamentares paulistas.

Além disso, os legisladores ressaltam que estão há oito anos sem reajustar nos débitos que o valor atual foi fixado em julho de 2015, sem qualquer atualização monetária desde então. Eles lembram que os créditos dos vereadores somente poderão ser alterados para a legislatura de 2029 a 2032.

A aprovação do aumento salarial dos vereadores em Paulínia continua gerando repercussões e discussões na cidade. A insatisfação dos munícipes mostra-se evidente, enquanto se aguarda para ver como os vereadores responderão às críticas e às demandas da população diante dessa decisão controversa.