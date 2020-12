Vereadores eleitos recebem Regimento Interno do Legislativo e Lei Orgânica Municipal

Os novos vereadores eleitos para compor a próxima Legislatura da Câmara Municipal de Santo Antônio a partir de 1º de janeiro de 2021 receberam em mãos o Regimento Interno da Casa de Leis e a Lei Orgânica do Município, que disciplinam, respectivamente, as normas de funcionamento do Legislativo e da cidade como um todo. Eles foram cumprimentados e parabenizados pelos atuais vereadores na Sessão desta segunda-feira, dia 30, e puderam conhecer a equipe de servidores, a estrutura da Câmara e ver de perto como se dá a realização da reunião pública, a deliberação dos projetos de lei e discussão de assuntos de interesse público no Plenário.