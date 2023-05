VEREADORES PARTICIPAM DO 65º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS

Os nove vereadores de Holambra e o prefeito Fernado Capato estiveram essa semana na 65ª edição do Congresso Estadual de Municípios em Ribeirão Preto. A abertura realizada na última terça-feira, 9 de maio, recebeu a presença do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas e do chefe de Governo, Gilberto Kassab.

Além do chefe do executivo e dos vereadores Eduardo da Silva (Pernambuco), Fabiano Soares, Hermindo Felix, Janderson Adriano Ribeiro (Chiba), Jesus Aparecido de Souza, Joseane Esperança, Mauro Sergio de Oliveira (Serjão), Oriovaldo Venturini e Wilson Barbosa (Bigode) também participaram as deputadas estaduais Carla Morando (PSDB), Delegada Graciela (PL) e Fabiana Barroso (PL), os deputados Dr. Elton (PSC), Itamar Borges (MDB), Guilherme Cortez (Psol) e Léo Oliveira (MDB) e o deputado federal Baleia Rossi.

O congresso promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM) é voltado aos prefeitos paulistas, e reúne também representantes dos poderes Legislativo e Judiciário além de secretários e técnicos das prefeituras e outras Câmaras Municipais, Organizações da Sociedade Civil, Autarquias, Fundações e Associações do Terceiro Setor, além de Agências de Desenvolvimento e Secretarias Estaduais para discutir os assuntos relevantes aos municípios do estado.

O presidente da Câmara de Holambra Mauro Sergio de Oliveira (Serjão) e o vereador Janderson Adriano Ribeiro (Chiba) estiveram presente durante todo o evento, participando de palestras e debates sobre diversos temas. Entre eles, o papel do Sebrae no desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista.

Para Serjão, o Congresso é uma ótima oportunidade para ampliar o contato com outros municípios, conhecer os problemas em comum e buscar soluções conjuntas para a demanda dos 645 municípios do Estado de São Paulo. “Só temos que agradecer e parabenizar a APM pelo evento e com certeza, estamos voltando para Holambra com várias ideias em prol da melhoria nos serviços e qualidade de vida de toda a população,” disse.