Vereadores participam do 7º Conexidades em São Sebastião

Os vereadores Mauro Sergio de Oliveira (Serjão), Jesus da Farmácia, Wilson Barbosa (Bigode) e Oriovaldo Venturini participaram na última semana em São Sebastião, de 4 a 8 de julho, da 7ª edição do Conexidades, evento realizado pela entidade Multiplicidades, em parceria com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo – Uvesp.

O Conexidades reúne representantes do poder público e da iniciativa privada de todo o Brasil em busca de soluções inovadoras e colaborativas para várias áreas, como Educação, Segurança, Saúde, Tecnologia, Turismo, Infraestrutura, Sustentabilidade, Cultura, Responsabilidade Social, Diversidade e Política. Neste ano, o tema foi “Eficiência e Inovação para transformar cidades.”

Para o presidente da Casa de Leis, Mauro Sergio de Oliveira essa é uma ótima oportunidade para adquirir novos conhecimentos, gerar relacionamento e aprender com as experiências de municípios tanto de grande como também de pequeno porte, “também é muito bacana ver como Holambra é reconhecida em todos os lugares, com certeza voltamos com novas ideias e prontos para continuar trabalhando pela população”, pontuou.

Em todos os dias do evento, o pavilhão teve uma programação especial, com a presença de empresários de destaque, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores e primeiras-damas e grandes nomes à nível nacional, como o ex-presidente Michel Temer, o Governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e o vice Felício Ramuth, Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, deputados Estaduais e Federais, a empresária e ativista, Luiza Brunet, entre muitos outros outros.