Vereadores pedem informação sobre verbas da Saúde Em Engenheiro Coelho

Os parlamentares querem saber sobre valores e número de exames para a população

Vereadores de Engenheiro Coelho solicitaram informações à Prefeitura sobre verbas destinadas à Saúde municipal. O requerimento foi feito na Sessão ordinária desta segunda-feira (04) na Câmara de Vereadores.

De acordo com o texto, os vereadores Flávia Guimarães (PRTB), José Jorge (Podemos) e Wellington Lopes (Podemos) solicitam ao Executivo informações sobre contratos com consórcios e planos de saúde.

Ainda no texto, os vereadores solicitam informações sobre o número de exames e também de valores pagos por cada exame executado pela rede municipal de Saúde.

“Serve o presente para requerer que V. Ex.ª. Prefeito Municipal, preste informações a estes vereadores acerca da utilização da verba pública destinada a saúde do Município de Engenheiro Coelho, envolvendo os seguintes aspectos:

Qual o montante de verba destinada aos profissionais de saúde com detalhamento de cargo, formato de contratação, carga horária e local em que são lotados?

Quais são as redes físicas de estabelecimento de saúde com serviços oferecidos por cada uma, horário de funcionamento e quantitativo de funcionários por cargo.

Quais os valores gastos com o consórcio CISMETRO com o detalhamento de serviços como: quantidade de consultas médicas por especialidades, quantidade de exames realizados por tipo de exame, quantidade de procedimentos por tipo?

Quais os valores gastos com o consórcio Medic Group com o detalhamento de serviços como: quantidade de consultas médicas por especialidades, quantidade de exames realizados por tipo de exame, quantidade de procedimentos por tipo?”, solicita os vereadores.

Para solicitar estas informações, os vereadores utilizam a Lei de Acesso à Informação (LAI) além do exercício da vereança.

O requerimento será enviado à Prefeitura de Engenheiro Coelho para avaliação do Prefeito da cidade e de suas respectivas secretarias.