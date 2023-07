VEREADORES SE REÚNEM COM REPRESENTANTES DA ARES-PCJ PARA ESCLARECIMENTOS NO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Na manhã desta terça-feira, 4 de julho, os vereadores Mauro Sergio de Oliveira (Serjão), Wilson Barbosa (Bigode), Eduardo da Silva (Pernambuco), Fabiano Soares, Joseane Esperança (Jô da Farmácia), Hermindo Felix e Oriovaldo Venturini e o diretor municipal de Agricultura e Meio Ambiente Geraldo Veloso se reuniram com representantes da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ) para entender as demandas e buscar soluções conjuntas nos serviços oferecidos à população holambrense.

Holambra desde 2015, é associada à agência tendo seus serviços de saneamento básico prestados pela Águas de Holambra, concessionária responsável pela gestão de água e esgoto no município. A Ares-PCJ é um consórcio público, de direito público, com sede em Americana que atualmente conta com 66 município do Estado de São Paulo.

A reunião foi agendada após um requerimento solicitado pelo vereador Pernambuco no mês de maio. Na pauta, tratamento e distribuição, registros de reclamações de moradores, comunicação, tarifas, fiscalização, pesquisas e a qualidade dos serviços.

O diretor administrativo financeiro da ARES-SPJ Carlos Roberto de Oliveira junto aos procuradores jurídicos Tiago Alves de Sousa e Helder Quenzer exaltaram a importância de a população entrar em contato diretamente com a Concessionária para que através do protocolo, possam melhorar cada vez a comunicação e os serviços realizados.

O atendimento é feito pelo WhatsApp da Águas de Holambra é realizado das 8h às 18h30, de segunda a sábado, no 0800 595 3333 – ou 24h por dia através de ligação no mesmo telefônica.