Vestibulinho das Etecs têm mais de 12 mil vagas para a região de Campinas

Inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais

do primeiro semestre de 2023 vão o dia 18 de novembro

Está aberto até as 15 horas do dia 18 de novembro, o período de

inscrição para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais

(Etecs). Os interessados em iniciar os estudos no primeiro semestre de

2023, têm até as 15 horas de 18 de novembro para se inscrever,

exclusivamente pela internet [1]. O exame será aplicado em 18 de

dezembro, às 8 horas, e terá três horas de duração.

A região de Campinas conta com a oferta de 12.751 vagas, distribuídas

entre as cidades de Aguaí (240), Americana (720), Amparo (720), Araras

(600), Atibaia (280), Bragança Paulista (80), Campinas (1.140), Campo

Limpo Paulista (260), Casa Branca (200), Conchal (80), Cosmópolis (40),

Espírito Santo do Pinhal (280), Hortolândia (320), Itapira (200),

Itatiba (400), Jaguariúna (40), Jarinu (40), Jundiaí (1.040), Leme

(360), Limeira (240), Mococa (808), Mogi Guaçu (240), Mogi Mirim (520),

Monte Mor (210), Nova Odessa (400), Piracicaba (710), Pirassununga

(400), Rio Claro (480), Rio das Pedras (140), Santa Bárbara d’Oeste

(528), Santa Cruz das Palmeiras (175), Santa Gertrudes (40), Santo

Antônio de Posse (40), São José do Rio Pardo (280), São Pedro (145),

Tambaú (35), Valinhos (80) e Vargem Grande do Sul (240). Ao todo, o

são mais de 88 mil vagas para todo o estado de São Paulo.

O candidato do processo seletivo pode escolher entre os Cursos

Técnicos, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio com

diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação

Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas e

vagas remanescentes de segundo módulo.

Para participar do Vestibulinho, é preciso preencher a ficha cadastral

e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 33. Os cursos, vagas e

requisitos para prestar o exame, além da documentação necessária

estão disponíveis no site www.vestibulinhoetec.com.br [1]. Outras

informações podem ser acessadas na Portaria do Vestibulinho [2] ou no

Manual do Candidato [3].

As Etecs disponibilizam equipamentos aos candidatos que não tenham

acesso a computador e internet para fazer a inscrição. O interessado

deve entrar em contato com a unidade para agendar data e horário.

Calendário do Vestibulinho

Fique atento às próximas datas do processo seletivo das Etecs:

* Até as 15 horas do dia 18 de novembro: período de inscrição para

o Vestibulinho das Etecs;

* 15 de dezembro – a partir das 15 horas: divulgação dos locais de

prova;

* 18 de dezembro – às 8 horas: Aplicação da prova presencial.

* 22 de dezembro – a partir das 15 horas: divulgação do gabarito

oficial.

* 28 de dezembro – a partir das 15 horas: divulgação da

classificação geral e convocação para provas de aptidão.

* 3 e 4 de janeiro de 2023: Prova de aptidão para os cursos de Canto,

Dança, Regência e Teatro.

‌