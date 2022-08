Veterinário da Zoonoses palestra sobre escorpiões para alunos do ESO e participa de encontro estadual sobre o tema

O médico veterinário Rodrigo Bertini do Serviço de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde realizou na última segunda-feira, 15, palestras sobre “Escorpiões e o Escorpionismo” para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio dos três períodos da Escola Estadual “Elvira Santos de Oliveira” (ESO).

Ao todo, participaram 474 alunos. “O objetivo principal da atividade é alertar os alunos e também prevenir acidentes”, destacou Bertini. Além das explanações, foi exibido um vídeo e também houve demonstração com escorpiões devidamente acondicionados. Ao final, os alunos também puderam tirar dúvidas sobre o tema. “Foi uma ação educativa muito produtiva”, avaliou o médico veterinário.

Ainda na mesma temática, Rodrigo Bertini participa na próxima terça-feira, 23, de uma roda de conversa que faz parte da programação da Semana Estadual de Enfrentamento do Escorpionismo/Escorpião no Estado de São Paulo. O encontro ocorre de maneira online e pode ser acompanhado através do link https://www.youtube.com/channel/UC04bxzJ3IyLH-G_h0olHvHw.

O objetivo da semana é mobilizar os serviços e profissionais de saúde para intensificação das ações e atividades de prevenção do acidente e atendimento oportuno (principalmente de crianças). Além de Bertini, estarão presentes na roda de conversa técnicos do Instituto Butantan, do Instituto Pasteur, da Secretaria de Saúde do Estado e do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina USP Ribeirão.