Vias de Cosmópolis sofrem alterações

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito finalizou as demarcações e sinalizações nas vias que irão sofrer alteração nos sentidos. As mudanças começam a valer a partir de hoje (09) às 18h.

As medidas visam garantir segurança e fluidez no trânsito para pedestres e condutores. Até a adaptação, os motoristas serão orientados pelos agentes de segurança.

Confira as vias que serão alteradas:

– Rua Tiradentes será sentido único (só desce) a partir da Rua Dr. Moacir do Amaral até a Avenida Marginal;

– Rua Campinas será sentido único (só sobe) a partir da Avenida Centenário até a Rua Luiz Leflock;

– Avenida Ester será sentido único (só sobe) a partir do semáforo da Rua João Aranha;

– Presidente Getúlio Vargas será sentido único (só sobe) a partir da Rua João Aranha.