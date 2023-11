Viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Terminal Central

Crédito: Divulgação/GM

Ataque aconteceu durante a madrugada; nenhum agente de segurança ficou ferido

Uma viatura da Guarda Municipal foi apedrejada no Terminal Central na madrugada desta terça-feira, dia 7 de novembro. Duas pedras atingiram a lateral direita e uma terceira caiu no teto do veículo. A corporação registrou um boletim de ocorrência de dano ao patrimônio no 1º Distrito Policial de Campinas. Os suspeitos fugiram e não foram localizados. Os agentes de segurança não se feriram.

A equipe estava em patrulhamento na altura da Praça Felipe Selhi quando foi alvejada. Duas pedras danificaram o lado direito da viatura. Após o ataque, os guardas fizeram o acompanhamento a pé atrás dos autores, que fugiram em direção à linha férrea. Em seguida, a viatura saiu do terminal para buscar os GMs que estavam a pé quando foi alvo de uma outra pedra, arremessada de cima do Viaduto Cury.

A equipe solicitou apoio às outras viaturas da área central. Os agentes de segurança fizeram varredura na região do terminal e pela linha férrea para buscar os autores, mas eles não foram localizados.

“O ataque à viatura da corporação é um reflexo do resultado positivo das ações que a Guarda Municipal tem realizado no Centro, uma vez que a presença da GM pela área central vem impedindo que as ações criminosas continuem acontecendo no Centro”, analisa o secretário de Segurança Pública de Campinas, Christiano Biggi. “As ações da GM no Centro continuam e vamos buscar a identificação dos autores para que sejam tomadas as devidas providências”, disse Biggi.