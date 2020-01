Vice-prefeito Fábio Polidoro, vereadora Márcia Galvão e coordenadora do NAECAP Adriana Amorin participaram da Caravana da Inclusão

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência promoveu, no último dia 23 de janeiro, nas dependências do Floresta Atlético Clube, a Caravana da Inclusão, com o objetivo de apresentar informações das políticas públicas sobre os projetos oferecidos pela Governo do Estado, em benefício às pessoas com deficiência.

Pedreira esteve representada no evento pelo vice-prefeito Fábio Polidoro, vereadora Márcia Galvão e pela coordenadora do NAECAP Adriana Amorin. “Na oportunidade, apresentamos à secretária Célia Leão, nosso projeto NAECAP, e pedimos o apoio do Estado para auxiliar na implantação desse importante Núcleo de atenção às crianças com deficiência intelectual em nosso Município”, informou o vice-prefeito Fábio Polidoro.

Célia Leão destacou que a Caravana da Inclusão visa reunir as regiões interioranas para disseminar informações dos programas realizados por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência nas áreas da saúde, segurança, reabilitação e emprego, além de dados estratégicos sobre as localidades visitadas, visando à implantação de mais ações de inclusão nas cidades.

Outro destaque dos encontros são os programas de Moda Inclusiva e Memorial da Inclusão, que saem da capital, se instalam-se nas cidades e ficam expostos para que os cidadãos conheçam mais sobre o movimento de luta da pessoa com deficiência e o desenho universal no ponto de vista das vestimentas.